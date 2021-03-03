03.03.2021 12:48

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 2 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: пос. Коммунист (ул. Маримонтская, 41), ул. Танкопия, 90, ул. Победителей/ул. Сергея Разина, ул. Минеральная, 1, ул. Пермская, 19, пер. Лиманский, 1, ул. Залесская, 5.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.