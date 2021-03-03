Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 2 марта было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пос. Коммунист (ул. Маримонтская, 41), ул. Танкопия, 90, ул. Победителей/ул. Сергея Разина, ул. Минеральная, 1, ул. Пермская, 19, пер. Лиманский, 1, ул. Залесская, 5.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Подходящий день для того, чтобы проявить характер и отстаивать свою точку зрения: окружающие скорее готовы принять излишнюю напористость, но не простят слабость.
Утром и днем по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Вечером ожидается дождь.
Ежегодно 3 марта все страны отмечают Всемирный день дикой природы (World Wildlife Day).
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