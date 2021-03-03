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03.03.2021  08:35   

Где в Харькове не будет воды 2 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк), ул. Победителей, 6 (п. №2), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 174 (стояк) до 20:00 3 марта.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк) до 20:00 3 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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