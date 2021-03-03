Где в Харькове не будет воды 2 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк), ул. Победителей, 6 (п. №2), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 174 (стояк) до 20:00 3 марта.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), ул. Зерновая, 6/6 (п. №3, стояк) до 20:00 3 марта.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
влажность:
давление:
ветер: