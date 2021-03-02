02.03.2021 17:05

Игорь Терехов: Невозможно больше людям повышать тарифы (ВИДЕО)

Об этом исполняющий обязанности Харьковского городского головы заявил в ходе общения с представителями региональных СМИ.



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В частности он отметил, что городская власть ищет средства в горбюджете, чтобы ХТС не повышали тарифы на свои услуги.

"Что касается тарифной политики. Я четко сказал и сегодня наши все коммунальные службы, а именно Харьковские тепловые, сети ни на копейку не повысили тариф, ни на тепло, ни на горячую воду и пересчитали все платежи. Мое обещание четко выполняется ХТС. До конца отопительного сезона ни один тариф ни на горячую воду, ни на услуги теплоснабжения повышен не будет. То, что касается следующего отопительного сезона, мы уже сегодня думаем как найти компенсационные средства в городском бюджете для того, чтобы тариф остался неизменным. Я понимаю всю ответственность, которую я беру на себя, но я так же понимаю, что невозможно больше людям повышать тарифы. Они не выдержат этого" - отметил Игорь Терехов.