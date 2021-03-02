В Холодногорском районе ликвидируют масштабную несанкционированную свалку ТБО

Сегодня силами работников городских и районных коммунальных служб проводятся масштабные работы по ликвидации несанкционированной свалки по ул. Клочковская, 28, что в Холодногорском районе.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.
Всего в работах задействовано 9 единиц техники КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», КП «Дорремстрой», ООО «Системы прогрессивного очистки», СКП «Харьковзеленстрой», КП «Благоустройство», КП «Жилстрой-1», КП «Экоресурс».
Работниками КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» проводятся работы по расчистке водной глади р. Лопань, уборке мусора и удалению кустарников на прибрежной зоне по ул. Клочковской. Работники КП «Благоустройство» и КП «Системы прогрессивной очистки» проводят подбор бросовым мусора на территории. Общий объем мусора, запланированного на вывоз, составляет ориентировочно 270 м3.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погоду определяет фронт окклюзии и тыловая часть циклона с центром над северо-восточными районами Европы. Облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Днем без существенных осадков.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
влажность:
давление:
ветер: