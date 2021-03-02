Главная Новости ЖКХ В Холодногорском районе ликвидируют масштабную несанкционированную свалку ТБО
02.03.2021  13:24   

В Холодногорском районе ликвидируют масштабную несанкционированную свалку ТБО

Сегодня силами работников городских и районных коммунальных служб проводятся масштабные работы по ликвидации несанкционированной свалки по ул. Клочковская, 28, что в Холодногорском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Всего в работах задействовано 9 единиц техники КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов», КП «Дорремстрой», ООО «Системы прогрессивного очистки», СКП «Харьковзеленстрой», КП «Благоустройство», КП «Жилстрой-1», КП «Экоресурс».

Работниками КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации» проводятся работы по расчистке водной глади р. Лопань, уборке мусора и удалению кустарников на прибрежной зоне по ул. Клочковской. Работники КП «Благоустройство» и КП «Системы прогрессивной очистки» проводят подбор бросовым мусора на территории. Общий объем мусора, запланированного на вывоз, составляет ориентировочно 270 м3.

Фотогалерея

Тэги:  свалка, уборка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.08 Криминал и происшествия Под Харьковом произошел масштабный пожар на городской свалке 09.07 Криминал и происшествия Чтобы стихийные свалки не стали стихийным бедствием, региональные экоинспекторы провели предупредительные рейды по харьковским пригородам (ФОТО) 19.06 Криминал и происшествия Суд обязал администрацию в Старом Салтове убрать стихийные свалки и прекратить сливать отходы в водоем
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 