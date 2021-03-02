Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 1 марта было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Загородняя, 68, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 38-в, ул. Амосова, 25, ул. Селянская, 24-76, ул. Семинарская (Володарского), 2-4, въезд Песчаный, 25, пл. Защитников Украины (Восстания), 1/1, пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5).
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Звезды советуют в важных вопросах, в том числе в любовных и финансовых, быть начеку, стараясь разглядеть «второе дно» в словах и поступках окружающих.
Погода будет облачной. Ночью без существенных осадков, слабый туман. Днем небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ежегодно 2 марта отмечается Международный день спички – одной из незаменимых вещей и важнейших элементов человеческой жизни.
влажность:
давление:
ветер: