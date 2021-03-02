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02.03.2021  11:14   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 1 марта было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Загородняя, 68, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 38-в, ул. Амосова, 25, ул. Селянская, 24-76, ул. Семинарская (Володарского), 2-4, въезд Песчаный, 25, пл. Защитников Украины (Восстания), 1/1, пр. Людвига Свободы, 31 (п. №5).

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Тэги:  пожар, харьков
 
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