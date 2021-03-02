Где в Харькове не будет воды 2 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пер. Рубежанский, 4 (п. №1) до 17:00 2 марта.
Новобаварский район:
ул. Победителей, 6 (п. №2) до 20:00 2 марта.
Основянский район:
пр. Московский, 2/2 (стояк) до 20:00 2 марта.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 2 марта.
Шевченковский район:
ул. Отакара Яроша, 43 (п. №2, стояк) до 20:00 2 марта.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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