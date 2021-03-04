04.03.2021 13:01

Как оплатить коммунальные услуги с минимальной комиссией



В последнее время суммы в платежках за коммуналку совершенно не радуют. Их сложно назвать маленькими и даже посильными. Но платить все равно нужно, ведь за долги могут и отключить от общих сетей. А самое неприятное, что при оплате мы отдаем еще и комиссию. И не важно, где погашается коммуналка — свой процент берет и банк, и почтовое отделение, и терминал. К тому же:

нужно стоять в очередях, иногда часами;

бумажные квитанции занимают место, а возить их с собой придется сразу несколько;

на счета коммунальных предприятий деньги приходят не сразу, а через несколько дней;

место, где можно заплатить, не всегда находится рядом с домом, и придется тратить время на поездку туда и обратно.

На все это уходят время, силы и нервы. Не говоря уже об опасности для здоровья. Карантин и коронавирус никуда не делись, но оплату счетов никто не отменял. Так что придется самостоятельно оптимизировать и свое время, и заботу о здоровье. Да и экономить на всем. Особенно если есть возможность снизить или совсем убрать комиссионный сбор.

Без комиссии можно оплатить коммуналку онлайн

Самый простой способ — использовать банк, в котором у вас есть счет. Это можно сделать через сайт или в приложении. Это в любом случае быстрее, чем стоять в очереди, и ехать никуда не нужно. Просто выйти в сеть, можно даже с телефона. Но это не решит главную проблему — комиссия. Банк в любом случае возьмет свой процент.



Второй вариант — воспользоваться услугами сайта-посредника. Именно в этом случае есть возможность не оплачивать никаких дополнительных сборов. И как бонус:

рассчитаться, не выходя из дома;

не стоять в очередях;

не носить с собой наличку;

не носить с собой кипу квитанций;

зачислить деньги на счет КП сразу.

Последний пункт, кстати, особо важен при появлении долгов по коммуналке. Компания, предоставляющая услуги, получит средства в день оплаты. Так что если расчетный месяц уже подходит к концу — услуги компании-посредника становятся еще более привлекательными.

Оплата коммунальных услуг онлайн: как это делается

Процесс очень прост. На сайте выбранной компании нужно открыть страницу для оплаты счетов. Затем:

выбрать город или название обслуживающей компании;

ввести номера лицевых счетов и проверить информацию, которая по ним указана, чтобы убедиться, что платеж оформлен правильно;

заполнить данные плательщика — информацию с банковской карты и номер телефона;

пройти авторизацию на снятие денег.



Такой перевод так же, как и в кассе банка, подтверждается квитанцией. Сайт формирует ее автоматически и присылает в электронном виде в мессенджер или на email.



Таким образом можно оплатить электроэнергию через интернет, газ, воду, уборку территории, вывоз мусора и квартплату. Да и вообще оформить любой коммунальный платеж.



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