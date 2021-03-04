Как оплатить коммунальные услуги с минимальной комиссией

В последнее время суммы в платежках за коммуналку совершенно не радуют. Их сложно назвать маленькими и даже посильными. Но платить все равно нужно, ведь за долги могут и отключить от общих сетей. А самое неприятное, что при оплате мы отдаем еще и комиссию. И не важно, где погашается коммуналка — свой процент берет и банк, и почтовое отделение, и терминал. К тому же:
На все это уходят время, силы и нервы. Не говоря уже об опасности для здоровья. Карантин и коронавирус никуда не делись, но оплату счетов никто не отменял. Так что придется самостоятельно оптимизировать и свое время, и заботу о здоровье. Да и экономить на всем. Особенно если есть возможность снизить или совсем убрать комиссионный сбор.
Самый простой способ — использовать банк, в котором у вас есть счет. Это можно сделать через сайт или в приложении. Это в любом случае быстрее, чем стоять в очереди, и ехать никуда не нужно. Просто выйти в сеть, можно даже с телефона. Но это не решит главную проблему — комиссия. Банк в любом случае возьмет свой процент.
Второй вариант — воспользоваться услугами сайта-посредника. Именно в этом случае есть возможность не оплачивать никаких дополнительных сборов. И как бонус:
Последний пункт, кстати, особо важен при появлении долгов по коммуналке. Компания, предоставляющая услуги, получит средства в день оплаты. Так что если расчетный месяц уже подходит к концу — услуги компании-посредника становятся еще более привлекательными.
Процесс очень прост. На сайте выбранной компании нужно открыть страницу для оплаты счетов. Затем:
Такой перевод так же, как и в кассе банка, подтверждается квитанцией. Сайт формирует ее автоматически и присылает в электронном виде в мессенджер или на email.
Таким образом можно оплатить электроэнергию через интернет, газ, воду, уборку территории, вывоз мусора и квартплату. Да и вообще оформить любой коммунальный платеж.
Для проведения оплаты мы рекомендуем использовать ссылку https://www.ipay.ua/ru/bills/utilities. Это самый известный и надежный в Украине сервис онлайн платежей, оказывающий услуги финансового посредничества. Работает уже много лет и заслужил доверие сотен тысяч пользователей.
Если вы хотите, чтобы день принес вам удачу, попробуйте привести свои дела в порядок или хотя бы разгребите завалы на своем рабочем столе.
1 марта, в начале календарной весны, погоду в Харькове определяет антициклон с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
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