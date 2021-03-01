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01.03.2021  11:56   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 28 февраля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Юности, 65, ул. Тархова, 13, ул. Зубарева, 41, ул. Академика Павлова, 143, ул. Семинарская (Володарского), 102, ул. Тверская, 16-а, ул. Большая Жихорская (Железнякова). 89, ул. Малоджанкойская, 8.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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