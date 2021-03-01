Где в Харькове не будет воды 1 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пер. Рубежанский, 4 (п. №1) до 18:00 1 марта.
Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 49-г (стояк) до 17:00 1 марта.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 1 марта.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 1 марта.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №4, стояк) до 20:00 1 марта.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 195 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №8) до 20:00 1 марта.
Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. Однако, если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!
Февраль прощается с нами теплой и дождливой погодой.
День штурманской службы авиации ВВС Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года.
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