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01.03.2021  08:34   

Где в Харькове не будет воды 1 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
пер. Рубежанский, 4 (п. №1) до 18:00 1 марта.

Немышлянский район:
ул. Маршала Рыбалко, 49-г (стояк) до 17:00 1 марта.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 1 марта.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 1 марта.

Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №4, стояк) до 20:00 1 марта.

Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 195 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №8) до 20:00 1 марта.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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