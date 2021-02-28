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28.02.2021  10:05   

Где в Харькове не будет воды 28 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

 
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:  
 
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №8, стояк), пр. Петра Григоренко, 39 (стояк) до 20:00 01.03.21 г.
 
А также:
 
Московский район:
пер. Рубежанский, 4 (п. №1) до 18:00 01.03.21 г.
 
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 01.03.21 г.
 
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 193 (п. №4, стояк) до 20:00 01.03.21 г.
 
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк), ул. Клочковская, 195 (п. №2, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №8) до 20:00 28.02.21 г.
 
Предприятие приносит извинения за временные неудобства.
 
Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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