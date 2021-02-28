Где в Харькове не будет воды 28 февраля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 28 февраля Сегодня интуиция и творческий потенциал достигнут своего пика. Однако, если вы хотите достичь каких-то результатов, совет: соберите в кулак всю свою волю!

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 1 марта 1 марта, в начале календарной весны, погодные условия на Харьковщине будет определять выступление антициклона с центром над Германией. Облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.