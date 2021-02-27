27.02.2021 09:47

Где в Харькове не будет воды 27 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Метростроителей, 34, ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30 (п. №1-3), ул. Гвардейцев Широнинцев, 88, 94 до 20:00 27.02.21 г.

А также:

Индустриальный район:

пр. Московский, 308 (п. №8, стояк), ул. Северина Потоцкого, 34-б (п. №1, стояк) до 17:00 27.02.21 г.; ул. 12 Апреля, 32 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 27.02.21 г.

Новобаварский район:

ул. Власенко, 22 (п. №3), ул. Власенко, 18 до 20:00 27.02.21 г.; б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 28.02.21 г.

Основянский район:

ул. Вокзальная, 10 (стояк) до 20:00 27.02.21 г.

Слободской район:

пр. Гагарина, 173-в (спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 39 (п. №1, стояк) до 20:00 27.02.21 г.; пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №7, стояк), ул. Танкопия, 6 (п. №8, стояк) до 20:00 28.02.21 г.

Шевченковский район:

ул. Новгородская, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, пр. Науки (Ленина), 19-б, 21-а, ул. Новгородская, 20, 22, пр. Науки (Ленина), 64 (п. №5, стояк) до 20:00 27.02.21 г.