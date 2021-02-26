26.02.2021 14:45

КП «Харьковводоканал» перезаключило более 135 тысяч договоров с абонентами

Договоры с КП «Харьковводоканал» на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения перезаключили более 135 тысяч абонентов предприятия.





Об этом сегодня, 26 февраля, сообщил заместитель Генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.



«Мы заключаем с абонентами типовые договоры, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины. Для абонентов, которые проживают в многоэтажных жилых домах, предусмотрено законодательством два вида договоров: с обслуживанием внутридомовых сетей и без обслуживания. Право выбора принадлежит абоненту. Обращаю внимание харьковчан, что согласно новому законодательству, если договор не будет перезаключен, то автоматически начинает действовать индивидуальный договор - без обслуживания внутридомовых сетей. После чего проведение всех ремонтных работ на внутридомовых сетях будет ответственностью жителей, а не предприятия», - отметил Тарас Грущак.



По его словам, прежде тариф состоял из двух услуг - водоснабжения и водоотведения, в которые входили все сопутствующие услуги, такие, как ведение лицевых счетов, печать и доставка квитанций, проведение и прием платежей и т.д.



«После вступления в силу закона все это разделено на отдельные составляющие: водоснабжение, водоотведение и отдельной графой - обслуживание абонентов. При заключении договора с обслуживанием внутридомовых систем в квитанциях наших абонентов появится оплата за данную услугу, но она будет исключена из платежей от КП «Жилкомсервис», - подчеркнул заместитель Генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал».



Он также проинформировал харьковчан, что на период действия карантинных мероприятий были продлены крайние сроки перезаключения договоров. Их можно заключить на протяжении пяти месяцев после окончания карантина.



На предприятии напомнили, что в зависимости от статуса абонентов предусмотрено пять разных видов договоров, которые будут с ними заключаться. Примеры договоров размещены на официальном сайте предприятия. Договоры заключаются бесплатно в сервисных центрах по обслуживанию потребителей (адреса и телефоны указаны в квитанциях). При себе нужно иметь паспорт, справку об идентификационном коде и технический паспорт. Оформление документов занимает не более 10 минут.



С подробной информацией и образцом документа можно ознакомиться здесь.