Где в Харькове не будет воды 25 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Продольная, 3-а (стояк), ул. Мироносицкая, 47 (п. №1, стояк) до 20:00 25 февраля.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк), ул. Власенко, 9 (п. №6-7) до 20:00 25 февраля.; пер. Титаренковский, 1 (п. №4, стояк) до 21:00 25 февраля.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 10 (п. №10, стояк) до 20:00 25 февраля.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 2-ж (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 25 февраля.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 25 февраля.
День хорош, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Тем не менее, звезды советуют не рубить с плеча, дав себе время все как следует взвесить.
В связи с поступлением теплого воздуха из Центральной Европы, на Харьковщине ожидается существенное повышение температуры воздуха. С середины дня и до его окончания будет идти мелкий дождь, днем местами туман. На дорогах гололедица.
По народному календарю сегодня Алексей Рыбный.
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