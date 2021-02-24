Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 февраля было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 258, пл. Фейербаха, 12, ул. Селянская, 22, пер. Куряжанский, 1-ж, пр. Людвига Свободы, 39-б.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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