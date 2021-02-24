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24.02.2021  12:11   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 февраля было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Роганская, 258, пл. Фейербаха, 12, ул. Селянская, 22, пер. Куряжанский, 1-ж, пр. Людвига Свободы, 39-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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