24.02.2021 12:11

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 23 февраля было устранено пять повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Роганская, 258, пл. Фейербаха, 12, ул. Селянская, 22, пер. Куряжанский, 1-ж, пр. Людвига Свободы, 39-б.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.