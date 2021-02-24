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24.02.2021  08:29   

Где в Харькове не будет воды 24 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Продольная, 3-а (стояк) до 20:00 24 февраля.

Московский район:
ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 24 февраля.

Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 24 февраля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 316-а (п. №1, стояк) до 23:00 24 февраля.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 24 февраля.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 24 февраля., пер. 23 Августа, 3 до 20:00 24 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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