24.02.2021 08:29

Где в Харькове не будет воды 24 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Продольная, 3-а (стояк) до 20:00 24 февраля.



Московский район:

ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 24 февраля.



Новобаварский район:

б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 24 февраля.



Основянский район:

пр. Гагарина, 316-а (п. №1, стояк) до 23:00 24 февраля.



Слободской район:

ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 24 февраля.



Шевченковский район:

ул. Клочковская, 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 24 февраля., пер. 23 Августа, 3 до 20:00 24 февраля.