Где в Харькове не будет воды 24 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Продольная, 3-а (стояк) до 20:00 24 февраля.
Московский район:
ул. Дружбы Народов, 238 (п. №5, стояк) до 20:00 24 февраля.
Новобаварский район:
б-р Профсоюзный, 66 (п. №2, стояк) до 20:00 24 февраля.
Основянский район:
пр. Гагарина, 316-а (п. №1, стояк) до 23:00 24 февраля.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 24 февраля.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 186-б (п. №2, стояк) до 20:00 24 февраля., пер. 23 Августа, 3 до 20:00 24 февраля.
Достаточно противоречивый день. Если в общении с окружающими возникнут какие-либо трения, лучшим решением будет переключить внимание на что-нибудь другое.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
Именно в этот день наши древние предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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