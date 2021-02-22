22.02.2021 17:49

«Харьковводоканал» заменил 250 километров внутридомовых сетей

Около 250 км внутридомовых сетей было заменено КП «Харьковводоканал» за последние пять лет.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 22 февраля 2021 года, на пресс-конференции сообщил генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов.

«До этого, по нашей статистике, за десять лет было заменено 75 км. Это кроме тех 25 км, которые мы перекладываем по наружным сетям. Так что работу по замене сетей водоснабжения и водоотведения ведем. Спасибо городу за помощь, но вопросов остается еще много», - прокомментировал гендиректор предприятия.

Напомним, что бригады КП «Харьковводоканал» выполняют ремонтные работы на внутридомовых системах круглогодично, чтобы поддерживать сети в надлежащем состоянии и минимизировать аварийные ситуации. В 2021 году запланировано провести ремонтные работы в более 300 жилых домах.