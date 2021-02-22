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22.02.2021  13:46   

Пока деревья спят, харьковские парки приводят в порядок (ФОТО)

Работы проводятся в Новобаварском районе города.

Как сообщили в горсовете, работники СКП "Харкiвзеленбуд" продолжают работы по поднятию крон, санитарной обрезке и кронированию деревьев в парках и скверах Новобаварского района.

В настоящее время указанные работы проводятся в Новобаварском сквере.

Тэги:  кронирование, зеленстрой, харьков
 
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