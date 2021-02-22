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22.02.2021  11:56   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21 февраля было устранено четыре повреждения на водопроводных магистралях и вводах.

За сутки было устранено четыре повреждения на водопроводных магистралях и вводах

Работы были выполнены: пр. Любови Малой (Постышева), 93, ул. Ахсарова, 18, ул. Полтавский Шлях, 177-а (кор. №3), ул. Залесская, 46.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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