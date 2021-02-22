Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 21 февраля было устранено четыре повреждения на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Любови Малой (Постышева), 93, ул. Ахсарова, 18, ул. Полтавский Шлях, 177-а (кор. №3), ул. Залесская, 46.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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