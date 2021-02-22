Где в Харькове не будет воды 22 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пер. Северный, 7 (п. №4, стояк) до 17:00 22 февраля.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №6, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №8) до 20:00 22 февраля.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №7, стояк) до 20:00 22 февраля.
Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 9 (п. №2) до 20:00 22 февраля.
Новобаварский район:
ул. Архангельская, 1 (п. №1) до 20:00 22 февраля.
Основянский район:
ул. Квиткинская (ч/с), ул. Киевская (ч/с) до 20:00 22 февраля.
Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк) до 20:00 22 февраля.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 58 (п. №1, стояк), ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 22 февраля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 59 до 20:00 22 февраля.
Звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Весь день в Харькове будет облачным. Временами небольшие осадки. Слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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