22.02.2021 09:50

Где в Харькове не будет воды 22 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пер. Северный, 7 (п. №4, стояк) до 17:00 22 февраля.



Киевский район:

ул. Старошишковская, 12 (п. №6, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №8) до 20:00 22 февраля.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №7, стояк) до 20:00 22 февраля.



Немышлянский район:

ул. Олимпийская, 9 (п. №2) до 20:00 22 февраля.



Новобаварский район:

ул. Архангельская, 1 (п. №1) до 20:00 22 февраля.



Основянский район:

ул. Квиткинская (ч/с), ул. Киевская (ч/с) до 20:00 22 февраля.



Слободской район:

ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк) до 20:00 22 февраля.



Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 58 (п. №1, стояк), ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 22 февраля.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 59 до 20:00 22 февраля.