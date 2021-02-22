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22.02.2021  09:50   

Где в Харькове не будет воды 22 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пер. Северный, 7 (п. №4, стояк) до 17:00 22 февраля.

Киевский район:
ул. Старошишковская, 12 (п. №6, стояк), ул. Академика Проскуры, 9-в (п. №3, стояк), ул. Астрономическая, 37 (п. №8) до 20:00 22 февраля.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №7, стояк) до 20:00 22 февраля.

Немышлянский район:
ул. Олимпийская, 9 (п. №2) до 20:00 22 февраля.

Новобаварский район:
ул. Архангельская, 1 (п. №1) до 20:00 22 февраля.

Основянский район:
ул. Квиткинская (ч/с), ул. Киевская (ч/с) до 20:00 22 февраля.

Слободской район:
ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк), пр. Гагарина, 173-в (п. №2, стояк) до 20:00 22 февраля.

Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 58 (п. №1, стояк), ул. Териховская (Скорохода), 24 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 22 февраля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 59 до 20:00 22 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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