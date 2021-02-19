19.02.2021 15:48

«Харьковводоканал» просит потребителей своевременно оплачивать услуги

КП «Харьковводоканал» просит потребителей своевременно оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения и не допускать накопления долгов.



//city.kharkov.ua

Как напомнили на предприятии, расчетным периодом для оплаты является календарный месяц. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Плата за предоставленные услуги вносится потребителем в соответствии с показателями счетчика или норм потребления на основании квитанции.

При возникновении любых вопросов по оплате, для проведения сверки и уточнения данных по состоянию оплаты абоненты могут обратиться в абонентские отделы предприятия. Там же можно произвести и плату за потребленные услуги.

Для удобства потребителей на «Харьковводоканале» ввели электронные сервисы, которые позволяют абонентам оплачивать услуги водоснабжения и водоотведения с помощью QR-кодов. На лицевой стороне квитанций размещен QR-код, который привязан к лицевому счету абонента. Абонент, имея на руках квитанцию и смартфон, в режиме онлайн может посмотреть задолженность по своему лицевому счету и произвести оплату услуг предприятия через сервисы, которые предлагают банки.

На сегодняшний день задолженность абонентов КП «Харьковводоканал» составляет более 655 млн грн. На предприятии напомнили, что с 1 мая за каждый день просрочки по оплате коммунальных услуг будет начисляться пеня в размере 0,01% от суммы долга. Начисление пени в связи с задолженностью абонентов - инициатива не предприятия, а требование ст. 26 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», которое вступило в силу с 1 мая 2020 года.