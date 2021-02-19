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19.02.2021  10:55   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 18 февраля было устранено 17 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.


//vodokanal.kharkov.ua

Работы были выполнены: пр. Индустриальный, 145, б-р Ивана Каркача, 81, ул. Вологодская, 8, ул. Проспектная, 14, ул. Шевченко, 301, ул. Светлая, 14, ул. Героев Труда, 19-а, пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 82, ул. Танковая, 61, ул. Владимирская, 24, ул. Исполкомовская, 28, Белгородское шоссе (велоцентр), ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 45-47, ул. Грековская, 106-а, ул. Ковтуна, 22, ул. Холодногорская/ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская), ул. Массивная, 5.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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