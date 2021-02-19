19.02.2021 08:38

Где в Харькове не будет воды 19 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Гиршмана, 4 (п. №2) до 20:00 19 февраля.



Московский район:

ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 19 февраля.; пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №2, стояк) до 20:00 19 февраля.



Новобаварский район:

пер. Океанский (ч/с), пер. Путепроводный (ч/с), ул. Семинарская (Володарского), 84, 86, 88, 90 до 20:00 19 февраля.



Основянский район:

шоссе Мерефянское, 20 (п. №3) до 20:00 19 февраля.



Слободской район:

въезд Тарасовский, 4 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №7, стояк) до 20:00 19 февраля.