Где в Харькове не будет воды 19 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Гиршмана, 4 (п. №2) до 20:00 19 февраля.
Московский район:
ул. Гарибальди, 2 (стояк) до 17:00 19 февраля.; пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №2, стояк) до 20:00 19 февраля.
Новобаварский район:
пер. Океанский (ч/с), пер. Путепроводный (ч/с), ул. Семинарская (Володарского), 84, 86, 88, 90 до 20:00 19 февраля.
Основянский район:
шоссе Мерефянское, 20 (п. №3) до 20:00 19 февраля.
Слободской район:
въезд Тарасовский, 4 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №7, стояк) до 20:00 19 февраля.
Прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Однако важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков, слабый туман. На дорогах гололедица.
Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.
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