Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 17 февраля было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Грицевца, 15-а, ул. Чернышевская, 86, ул. Академика Волкова (Павлика Морозова), пр. Тракторостроителей, 96, ул. Автогенная, 3, ул. Танкопия, 3, ул. Рыбасовская, 2, ул. Молочная (Кирова), 5-а, ул. Верхнеудинская, 81, ул. Рыбасовская, 8-10, ул. Житная, 16, пер. Рогатинский, 8, ул. 23 Августа, 10.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
День не склоняет к завязыванию долгосрочных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый.
влажность:
давление:
ветер: