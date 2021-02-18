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18.02.2021  12:33   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 17 февраля было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Грицевца, 15-а, ул. Чернышевская, 86, ул. Академика Волкова (Павлика Морозова), пр. Тракторостроителей, 96, ул. Автогенная, 3, ул. Танкопия, 3, ул. Рыбасовская, 2, ул. Молочная (Кирова), 5-а, ул. Верхнеудинская, 81, ул. Рыбасовская, 8-10, ул. Житная, 16, пер. Рогатинский, 8, ул. 23 Августа, 10.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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