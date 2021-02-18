Где в Харькове не будет воды 18 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 89 (п. №1, стояк), 160-б (п. №3) до 17:00 18 февраля;
ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 24 (п. №3), пр. Тракторостроителей, 114 (п. №2, стояк), пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №2, стояк) до 20:00 18 февраля.
Основянский район:
шоссе Мерефянское, 20 (п. №3) до 20:00 18 февраля.
Холодногорский район:
ул. Кацарская, 23 (стояк) до 20:00 18 февраля.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 46-а (п. №2) до 20:00 18 февраля.
День не склоняет к завязыванию долгосрочных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечается праздник, посвящённый одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый.
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