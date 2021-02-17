Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 16 февраля было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Метростроителей, 7, ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30, пр. Тракторостроителей, 94, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 212, пр. Ново-Баварский (Ильича), 51, пер. Шаповаловский, 8, ул. Редина (Комсомольская), 21, пр. Победы, 67, ул. Полевая, 4, ул. Ильинская, 65, пр. Победы, 60-а, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 16, ул. Деревянко, 15.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня будут востребованы организаторские способности и дипломатические таланты. А с романтикой надо быть аккуратнее: невинный флирт способен перерасти в глубокое чувство.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без существенных осадков. Днем небольшой снег. На дорогах гололедица.
Этот День придумала одна из международных благотворительных организаций, а празднует его весь мир.
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