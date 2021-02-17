Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
17.02.2021  12:15   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 16 февраля было устранено 13 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Метростроителей, 7, ул. Гвардейцев Широнинцев, 96/30, пр. Тракторостроителей, 94, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 212, пр. Ново-Баварский (Ильича), 51, пер. Шаповаловский, 8, ул. Редина (Комсомольская), 21, пр. Победы, 67, ул. Полевая, 4, ул. Ильинская, 65, пр. Победы, 60-а, ул. Буковая (Завода Комсомолец), 16, ул. Деревянко, 15.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 17 февраля. Список адресов 16.02 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 16.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 16 февраля. Список адресов
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 