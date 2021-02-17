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17.02.2021  08:32   

Где в Харькове не будет воды 17 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Холодногорский район:
ул. Ильинская, 61, 67 до 20:00 16.02.21 г., ул. Верхнеудинская (ч/с) до 20:00 17.02.21 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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