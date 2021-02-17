Где в Харькове не будет воды 17 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Холодногорский район:
ул. Ильинская, 61, 67 до 20:00 16.02.21 г., ул. Верхнеудинская (ч/с) до 20:00 17.02.21 г.
Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
влажность:
давление:
ветер: