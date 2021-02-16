16.02.2021 16:31

На улице Ильинской устраняют аварию на водопроводе

Бригады КП «Харьковводоканал» оперативно устраняют повреждение на водопроводе по ул. Ильинской, 65 в Холодногорском районе.

Об этом сегодня, 16 февраля, сообщил заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада. По его словам, повреждение напорного трубопровода диаметром 100 мм произошло в связи с большой изношенностью сетей, а также из-за понижения и перепадов температурного режима.

«Аварийная бригада оперативно выполнила необходимые земляные работы и приступила непосредственно к устранению протекания. Вместо старых стальных труб мы укладываем новые, полиэтиленовые, срок службы которых - более 50 лет. На данный момент без водоснабжения остаются четыре многоквартирных дома. После выполнения всех запланированных ремонтных работ мы решим проблему с перебоями водоснабжения в этом районе», - отметил Николай Завада.

По его словам, завершить ремонт планируется в течение суток. О ремонтных работах абонентам сообщили с помощью sms-уведомлений, такую же информацию передали в информационно-диспетчерскую службу «15-62».

Напомним, харьковчане имеют возможность воспользоваться услугой бесплатного информирования о проведении в их районе ремонтных работ через sms-сообщения. Для этого абоненту необходимо сообщить номер своего мобильного телефона, чтобы «привязать» его к лицевому счету. Сделать это можно через абонентские отделы или по номеру 15-33 (бесплатно со всех мобильных операторов). После этого в случаях, когда в районе проживания абонента будут проводиться планово-предупредительные ремонтные работы на сетях или произойдет авария на водопроводе, он получит об этом уведомление на свой телефон.