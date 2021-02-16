16.02.2021 13:02

В 15-градусный мороз сотрудники ХТС всю ночь устраняли порыв на Кривоконевской (ФОТО)

Теплоснабжение 36 домов и детсада в Холодногорском районе восстановлено.

Как сообщает администрация Холодногорского района, с 13:00 15 февраля до 6:00 утра 16 февраля работники Холодногорской филиала КП «Харьковские тепловые сети» работали над устранением аварии на магистрали центрального отопления по ул. Кривоконевской.

Благодаря слаженной работе коммунальщиков, несмотря на температуру воздуха -15°C, им удалось восстановить теплоснабжение для 36 жилых домов и 1 детский сад.