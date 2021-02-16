В 15-градусный мороз сотрудники ХТС всю ночь устраняли порыв на Кривоконевской (ФОТО)

Теплоснабжение 36 домов и детсада в Холодногорском районе восстановлено.
Как сообщает администрация Холодногорского района, с 13:00 15 февраля до 6:00 утра 16 февраля работники Холодногорской филиала КП «Харьковские тепловые сети» работали над устранением аварии на магистрали центрального отопления по ул. Кривоконевской.
Благодаря слаженной работе коммунальщиков, несмотря на температуру воздуха -15°C, им удалось восстановить теплоснабжение для 36 жилых домов и 1 детский сад.
Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
влажность:
давление:
ветер: