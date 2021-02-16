Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 февраля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пр. Московский, 89, ул. Амосова, 23, ул. Карамзина, 6, въезд Набоковский, 2-а, ул. Чугуевская, 27-а, ул. Монюшко, 14, ул. Автомобильная, 1, ул. Ахсарова, 21.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!
Облака, которые появятся на небе утром и продержатся в Харькове почти весь день, к вечеру должны рассеяться. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
День после Сретения назывался Починками: в старину хозяева с утра пораньше принимались за ремонт сельскохозяйственного инвентаря.
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