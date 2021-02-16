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16.02.2021  12:50   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 15 февраля было устранено 8 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: пр. Московский, 89, ул. Амосова, 23, ул. Карамзина, 6, въезд Набоковский, 2-а, ул. Чугуевская, 27-а, ул. Монюшко, 14, ул. Автомобильная, 1, ул. Ахсарова, 21.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   ХГС
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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