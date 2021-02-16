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16.02.2021  08:54   

Где в Харькове не будет воды 16 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк) до 20:00 16.02.21 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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