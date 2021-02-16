Где в Харькове не будет воды 16 февраля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 15 февраля Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если сумеете мобилизоваться, можете смело браться даже за самые безнадежные дела.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 15 февраля Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.