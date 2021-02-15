15.02.2021 18:24

Харьковчанам пересчитают январские квитанции за тепло

Повышенные суммы за теплоснабжение, которые жители города Харькова получают в платежных квитанциях за январь, будут пересчитаны в сторону уменьшения.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 15 февраля 2021 года, заявил генеральный директор КП «Харьковские тепловые сети» Василий Скопенко.

По его словам, на выездных встречах секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова с харьковчанами многие люди жаловались на то, что в платежках за январь они получили к оплате намного большие суммы за тепло, чем в декабре.

«Он поставил перед нами задачу разобраться, почему в квитанциях за январь, которые сейчас рассылает «Мегабанк», сумма разительно отличается от декабрьской. Оказалось, что, когда ХТС делали контрольные съемы на приборах учета в декабре и январе, был нарушен календарный месяц. Получилось, что за декабрь было указано меньше дней в квитанции, а за январь - больше. В итоге мы приняли решение, что платежки будут исправлены, их разошлют на этой неделе. И там уже будет справедливая сумма. Еще раз обращаю внимание, что, как и говорил Игорь Терехов, тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут», - отметил Василий Скопенко.

Также он сообщил, что, если харьковчане уже заплатили за тепло за январь и совершили переплату, их деньги будут учтены как предоплата в следующем платеже.