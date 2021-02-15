15.02.2021 11:29

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 февраля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Алчевских (Артема), 22, ул. Максимилиановская (Ольминского), 9, ул. Гражданская, 7, проезд Стадионный, 8/3, ул. Конторская (Краснооктябрьская), ул. Малогончаровская, 16, въезд Набоковский, 6, пр. Гагарина, 19, пер. Кипренский, 5, пер. Овсяный, 16, пер. Балакирева, 16-а.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.