Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 14 февраля было устранено 11 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Алчевских (Артема), 22, ул. Максимилиановская (Ольминского), 9, ул. Гражданская, 7, проезд Стадионный, 8/3, ул. Конторская (Краснооктябрьская), ул. Малогончаровская, 16, въезд Набоковский, 6, пр. Гагарина, 19, пер. Кипренский, 5, пер. Овсяный, 16, пер. Балакирева, 16-а.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если сумеете мобилизоваться, можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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