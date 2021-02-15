Где в Харькове не будет воды 15 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
ул. Сергеевская, 3-б (п. №1, стояк), шоссе Салтовское, 157 (п. №3, стояк) до 17:00 15 февраля;
ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №1, стояк), пр. Московский, 85, 89 до 20:00 15 февраля.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15 февраля.
Слободской район:
проезд Киргизский, 11, пер. Пилотов, 7 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 15 февраля.
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №6, стояк) до 20:00 15 февраля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 24 (п. №3, стояк) до 17:00 15 февраля;
ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк) до 20:00 15 февраля.
Работа может вызывать апатию и вялость, однако даваться будет легче обычного. Если сумеете мобилизоваться, можете смело браться даже за самые безнадежные дела.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.
15 февраля восточные христиане отмечают Сретение Господне. В народе Сретение издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.
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