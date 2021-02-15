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15.02.2021  08:38   

Где в Харькове не будет воды 15 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
ул. Сергеевская, 3-б (п. №1, стояк), шоссе Салтовское, 157 (п. №3, стояк) до 17:00 15 февраля;
ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №1, стояк), пр. Московский, 85, 89 до 20:00 15 февраля.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15 февраля.

Слободской район:
проезд Киргизский, 11, пер. Пилотов, 7 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 15 февраля.

Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №6, стояк) до 20:00 15 февраля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 24 (п. №3, стояк) до 17:00 15 февраля;
ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк) до 20:00 15 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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