15.02.2021 08:38

Где в Харькове не будет воды 15 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:

ул. Сергеевская, 3-б (п. №1, стояк), шоссе Салтовское, 157 (п. №3, стояк) до 17:00 15 февраля;

ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №1, стояк), пр. Московский, 85, 89 до 20:00 15 февраля.



Новобаварский район:

ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 15 февраля.



Слободской район:

проезд Киргизский, 11, пер. Пилотов, 7 (п. №1, стояк), ул. Танкопия, 8-г (п. №1, стояк) до 20:00 15 февраля.



Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №6, стояк) до 20:00 15 февраля.



Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 24 (п. №3, стояк) до 17:00 15 февраля;

ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк) до 20:00 15 февраля.