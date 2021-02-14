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14.02.2021  10:30   

Где в Харькове не будет воды 14 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Гражданская, 7 до 20:00 14 февраля.

Московский район:
ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №1, стояк) до 20:00 15 февраля.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 14 февраля.

Слободской район:
б-р Жасминовый (Слинько), 13 (п. №1, стояк), пер. Пилотов, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 15 февраля.

Холодногорский район:
пер. Овсяный (ч/с), пер. Детский (ч/с), ул. Техническая (ч/с), пер. Гречаный (ч/с), ул. Дагестанская (ч/с), ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская) (ч/с), пер. Дагестанский (ч/с), пер. Кипренский (ч/с) до 20:00 14 февраля.

Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк) до 20:00 14 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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