Где в Харькове не будет воды 14 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Гражданская, 7 до 20:00 14 февраля.
Московский район:
ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк), ул. Академика Павлова, 132-б (п. №1, стояк) до 20:00 15 февраля.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 7 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 14 февраля.
Слободской район:
б-р Жасминовый (Слинько), 13 (п. №1, стояк), пер. Пилотов, 7 (п. №1, стояк) до 20:00 15 февраля.
Холодногорский район:
пер. Овсяный (ч/с), пер. Детский (ч/с), ул. Техническая (ч/с), пер. Гречаный (ч/с), ул. Дагестанская (ч/с), ул. Дмитрия Вишневецкого (Днепропетровская) (ч/с), пер. Дагестанский (ч/с), пер. Кипренский (ч/с) до 20:00 14 февраля.
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк) до 20:00 14 февраля.
Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Особенно будьте осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения.
Утром в Харькове небо будет ясным, таким оно и останется на протяжении всего дня. Без осадков. На дорогах гололедица.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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