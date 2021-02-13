Где в Харькове не будет воды 13 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-б до 20:00 13.02.21 г.
Московский район:
ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк) до 20:00 13.02.21 г.
Шевченковский район:
ул. Тобольская, 38, ул. Деревянко, 15, 17, 19, ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк) до 20:00 13.02.21 г.
Ясность и четкость мысли, помогут разобраться «от» и «до» в том, что для вас действительно важно. А вот разборок с окружающими, особенно с близкими, лучше избегать.
Во вторые выходные февраля Харьков снова ждет резкое похолодание в результате перемещения через область активного холодного фронта, связанного с циклоном Volker.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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