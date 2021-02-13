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13.02.2021  10:39   

Где в Харькове не будет воды 13 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Академика Проскуры, 9-б до 20:00 13.02.21 г.

Московский район:
ул. Дружбы Народов, 202 (п. №1, стояк) до 20:00 13.02.21 г.

Шевченковский район:
ул. Тобольская, 38, ул. Деревянко, 15, 17, 19, ул. 23 Августа, 51-б (п. №9, стояк) до 20:00 13.02.21 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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