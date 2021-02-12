12.02.2021 14:41

В городе высадят более двух миллионов цветов и полтысячи деревьев

Около 500 деревьев, 8 тыс. кустов и 2,6 млн цветов планируется посадить в Харькове весной 2021 года.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 12 февраля 2021 года, на заседании постоянной комиссий по вопросам экологической политики Харьковского городского совета сообщил начальник управления экологии и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Алексей Богач.

По его словам, в Харькове садят деревья возрастом 10-15 лет, которые хорошо приживаются. Чаще всего это клены и липы, потому что березы и каштаны плохо растут в городской среде.

«Обычно в городе высаживается в два раза больше деревьев, чем сносится или кронируется. Это - наша стратегия. Всего по городу Харькову - около трех тысяч снесенных деревьев и около пяти-шести тысяч высаженных», - сообщил Алексей Богач.

Он также напомнил, что в центральной части города (ул. Сумская, ул. Пушкинская и др.) уже три года работает система прикорневого полива. С ее помощью удается питать деревья, которые растут вдоль тротуаров, возле дорог с большим автомобильным движением.