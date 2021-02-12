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12.02.2021  14:41   

В городе высадят более двух миллионов цветов и полтысячи деревьев

Около 500 деревьев, 8 тыс. кустов и 2,6 млн цветов планируется посадить в Харькове весной 2021 года.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 12 февраля 2021 года, на заседании постоянной комиссий по вопросам экологической политики Харьковского городского совета сообщил начальник управления экологии и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Алексей Богач.
 
По его словам, в Харькове садят деревья возрастом 10-15 лет, которые хорошо приживаются. Чаще всего это клены и липы, потому что березы и каштаны плохо растут в городской среде.
 
«Обычно в городе высаживается в два раза больше деревьев, чем сносится или кронируется. Это - наша стратегия. Всего по городу Харькову - около трех тысяч снесенных деревьев и около пяти-шести тысяч высаженных», - сообщил Алексей Богач.
 
Он также напомнил, что в центральной части города (ул. Сумская, ул. Пушкинская и др.) уже три года работает система прикорневого полива. С ее помощью удается питать деревья, которые растут вдоль тротуаров, возле дорог с большим автомобильным движением.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  цветы и деревья. посадка, харьков
 
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