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12.02.2021  11:30   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 февраля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Роганская, 242, ул. Рижовская (Куйбышева), 13, ул. Амосова, 23, ул. Жутовская, 4, ул. Менделеева, 2, пер. Титаренковский, 26, ул. Вернадского, 1, ул. Константиновская, 14, ул. Космонавтов, 2-4, ул. Армейская, 82, ул. Архитекторов, 40, ул. Деревянко, 15.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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