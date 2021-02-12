Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 11 февраля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Роганская, 242, ул. Рижовская (Куйбышева), 13, ул. Амосова, 23, ул. Жутовская, 4, ул. Менделеева, 2, пер. Титаренковский, 26, ул. Вернадского, 1, ул. Константиновская, 14, ул. Космонавтов, 2-4, ул. Армейская, 82, ул. Архитекторов, 40, ул. Деревянко, 15.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
В этот день будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
По восточному календарю год Быка наступит 12 февраля 2021 года, а сложит полномочия 1 февраля 2022 года.
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