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11.02.2021  16:33   

В КП "Харьковводоканал" рассказали сколько домов получат обновление внутридомовых сетей

Бригады КП «Харьковводоканал» продолжают капитальный ремонт внутридомовых систем.

 
Как сообщил сегодня, 11 февраля, начальник управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем КП «Харьковводоканал» Валерий Харлан, в частности, сейчас аварийная бригада Московского района заканчивает капитальную замену внутридомовых систем холодного водоснабжения в двух подъездах дома по пр. Тракторостроителей, 124-а.
 
По словам начальника управления, ремонтные работы - плановые. Перед заменой сетей была проведена их ревизия. 
 
«Заменили старый металлический трубопровод длиной 106 м на прочный полиэтиленовый. Также установили современную запорную арматуру на вводе в дом и полностью «лежак». Провели все необходимые профилактические работы», - рассказал начальник управления. 
 
Валерий Харлан отметил, что бригады КП «Харьковводоканал» выполняют ремонтные работы на внутридомовых системах круглый год, чтобы поддерживать сети в надлежащем состоянии и минимизировать аварийные ситуации. В 2021 году запланировано провести ремонтные работы в более 300 домах жителей города.
 
Напомним, бригады КП «Харьковводоканал» в январе 2021 года заменили 1,1 км технически изношенных сетей водоснабжения.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  водоканал, вода, харьков, внутридомовые сети
 
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