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11.02.2021  11:13   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 февраля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

За сутки было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

Работы были выполнены: ул. Каринской (Марселя Кашена), 33, ул. Академика Павлова, 20, пр. Московский, 140, ул. Ощепкова, 8/4, ул. Гостинная, 1, ул. Катаева/пер. Маргариновый, ул. Большая Гончаровская, 7, пр. Гагарина, 19, ул. Редина (Комсомольская), 21, ул. Мефодиевская (Доброхотова), 12, ул. Волонтерская (Социалистическая), 65, ул. Клочковская, 197-в.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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