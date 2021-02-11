11.02.2021 11:13

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 февраля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Каринской (Марселя Кашена), 33, ул. Академика Павлова, 20, пр. Московский, 140, ул. Ощепкова, 8/4, ул. Гостинная, 1, ул. Катаева/пер. Маргариновый, ул. Большая Гончаровская, 7, пр. Гагарина, 19, ул. Редина (Комсомольская), 21, ул. Мефодиевская (Доброхотова), 12, ул. Волонтерская (Социалистическая), 65, ул. Клочковская, 197-в.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.