Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 10 февраля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Каринской (Марселя Кашена), 33, ул. Академика Павлова, 20, пр. Московский, 140, ул. Ощепкова, 8/4, ул. Гостинная, 1, ул. Катаева/пер. Маргариновый, ул. Большая Гончаровская, 7, пр. Гагарина, 19, ул. Редина (Комсомольская), 21, ул. Мефодиевская (Доброхотова), 12, ул. Волонтерская (Социалистическая), 65, ул. Клочковская, 197-в.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
В Харьков зайдет активный холодный фронт, связанный с циклоном Volker. Во второй половине дня температура резко снизится. Утром ожидается дождь, днем и вечером – сильный снег. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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