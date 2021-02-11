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11.02.2021  08:45   

Где в Харькове не будет воды 10 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 114-а (п. №5, стояк) до 17:00 11 февраля.; пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1,2) до 20:00 11 февраля.

Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №1), ул. Академика Богомольца, 7, 9, шоссе Григоровское (Комсомольское), 86 (п. №3, стояк) до 20:00 11 февраля.

Основянский район:
ул. Валдайская, 24-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 11 февраля.

Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1-3) до 17:00 11 февраля., ул. Армейская (ч/с), пер. Артиллерийский (ч/с) до 20:00 11 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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