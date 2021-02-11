Где в Харькове не будет воды 10 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 114-а (п. №5, стояк) до 17:00 11 февраля.; пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1,2) до 20:00 11 февраля.
Новобаварский район:
ул. Академика Богомольца, 9-а (п. №1), ул. Академика Богомольца, 7, 9, шоссе Григоровское (Комсомольское), 86 (п. №3, стояк) до 20:00 11 февраля.
Основянский район:
ул. Валдайская, 24-а (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 11 февраля.
Шевченковский район:
пр. Людвига Свободы, 34 (п. №1-3) до 17:00 11 февраля., ул. Армейская (ч/с), пер. Артиллерийский (ч/с) до 20:00 11 февраля.
Удача сопутствует людям, знающим, чего они хотят. Чтобы не увязнуть в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими.
Днем синоптики обещают осадки на любой вкус: дождь, ледяной дождь, снег. Туман, видимость 200–500 м. На дорогах гололедица.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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