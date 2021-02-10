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10.02.2021  11:33   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 февраля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Шариковая, 47, въезд Толкачевский (Красностуденческий)/ул. Гнедыча, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-е, въезд Загородный, 43, ул. Танкопия, 7/2, ул. Фигнера, 17-а, пер. Коробейницкий, 3-5, ул. Кооперативная, 24-26, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 106, ул. Макаренко, 33, ул. Новгородская, 81-а, ул. Архитекторов, 28.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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