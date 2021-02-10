Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 9 февраля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Шариковая, 47, въезд Толкачевский (Красностуденческий)/ул. Гнедыча, ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 44-е, въезд Загородный, 43, ул. Танкопия, 7/2, ул. Фигнера, 17-а, пер. Коробейницкий, 3-5, ул. Кооперативная, 24-26, ул. Петра Болбочана (Клапцова), 106, ул. Макаренко, 33, ул. Новгородская, 81-а, ул. Архитекторов, 28.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
влажность:
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