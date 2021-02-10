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10.02.2021  08:40   

Где в Харькове не будет воды 10 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 125 (п. №2) до 20:00 10 февраля.

Московский район:
пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1,2) до 17:00 10 февраля.

Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское), 85 (п. №3) до 20:00 10 февраля.

Основянский район:
шоссе Мерефянское, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 10 февраля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №1), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №2) до 20:00 10 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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