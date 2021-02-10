Где в Харькове не будет воды 10 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 125 (п. №2) до 20:00 10 февраля.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 124-а (п. №1,2) до 17:00 10 февраля.
Новобаварский район:
шоссе Григоровское (Комсомольское), 85 (п. №3) до 20:00 10 февраля.
Основянский район:
шоссе Мерефянское, 28 (п. №4, стояк) до 20:00 10 февраля.
Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №1), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №2) до 20:00 10 февраля.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
влажность:
давление:
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