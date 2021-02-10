Где в Харькове не будет воды 10 февраля. Список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 10 февраля Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 10 февраля Утром начнется мелкий снег, которому на смену придет дождь со снегом, но во второй половине дня он должен прекратиться. Местами по области туман. На дорогах гололедица.