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09.02.2021  13:33   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 8 февраля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Роганская, 161, пр. Жутовского, 11, ул. Михайлика (Высочиненко), 5-а, ул. Семинарская (Володарского), 5, Григоровское шоссе (Комсомольское)/ул. Пермская, ул. Роганская, 145, пр. Гагарина, 176 (кор. №10), ул. Автомобильная/ул. Технологическая, ул. Старицкого/ул. Новопрудная.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
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