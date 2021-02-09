09.02.2021 13:33

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 8 февраля было устранено 9 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Роганская, 161, пр. Жутовского, 11, ул. Михайлика (Высочиненко), 5-а, ул. Семинарская (Володарского), 5, Григоровское шоссе (Комсомольское)/ул. Пермская, ул. Роганская, 145, пр. Гагарина, 176 (кор. №10), ул. Автомобильная/ул. Технологическая, ул. Старицкого/ул. Новопрудная.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.