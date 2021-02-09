Почти 2 тысячи работников убирают снег на улицах и во дворах Харькова

1705 дворовых рабочих сегодня, 9 февраля, приводят в порядок придомовые территории жилых домов Харькова.
Как сообщили в управлении жилищного хозяйства, в очистке дворов и внутриквартальных дорог от снега задействовано 63 единицы автотракторной техники и 100 средств малой механизации.
Кроме того, на объектах коммунального хозяйства, в парках и скверах, снег убирают 268 человек, в работах задействовано 16 спецавтомобилей «Авант» со щетками, 12 тракторов, два автомобиля «Бухер», автомобиль «Фотон» и другая техника. Снег убирают во всех районах города, в частности, в саду Шевченко, в Саржином яру, в Александровском сквере, на бульваре Юрьева, на Харьковской набережной.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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