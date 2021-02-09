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09.02.2021  11:17   

Почти 2 тысячи работников убирают снег на улицах и во дворах Харькова

1705 дворовых рабочих сегодня, 9 февраля, приводят в порядок придомовые территории жилых домов Харькова.

Почти 2 тысячи работников убирают снег на улицах и во дворах Харькова

Как сообщили в управлении жилищного хозяйства, в очистке дворов и внутриквартальных дорог от снега задействовано 63 единицы автотракторной техники и 100 средств малой механизации.

Кроме того, на объектах коммунального хозяйства, в парках и скверах, снег убирают 268 человек, в работах задействовано 16 спецавтомобилей «Авант» со щетками, 12 тракторов, два автомобиля «Бухер», автомобиль «Фотон» и другая техника. Снег убирают во всех районах города, в частности, в саду Шевченко, в Саржином яру, в Александровском сквере, на бульваре Юрьева, на Харьковской набережной.

Источник:   ХГС
 Тэги:  уборка снега, дворник, харьков, двор
 
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