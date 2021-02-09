09.02.2021 08:48

Где в Харькове не будет воды 8 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пер. Северина Потоцкого, 4 (п. №1, стояк) до 17:00 9 февраля.



Киевский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 9 февраля.



Московский район:

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №3) до 17:00 9 февраля.



Немышлянский район:

ул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк) до 17:00 9 февраля.



Новобаварский район:

Григоровское шоссе (Комсомольское), 85 (п. №3) до 17:00 9 февраля.



Слободской район:

пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк) до 20:00 9 февраля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 72 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 9 февраля.