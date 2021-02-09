Где в Харькове не будет воды 8 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пер. Северина Потоцкого, 4 (п. №1, стояк) до 17:00 9 февраля.
Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 9 февраля.
Московский район:
ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №3) до 17:00 9 февраля.
Немышлянский район:
ул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк) до 17:00 9 февраля.
Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 85 (п. №3) до 17:00 9 февраля.
Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк) до 20:00 9 февраля.
Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 9 февраля.
Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. Возможны встречи со старыми друзьями или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.
Утром и днем в Харькове ожидается сильный снег, сильная метель (II уровень опасности, оранжевый). На протяжении суток значительные осадки (снег, дождь, ледяной дождь), метель, порывы восточного ветра 15-20 м/с, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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