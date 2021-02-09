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09.02.2021  08:48   

Где в Харькове не будет воды 8 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пер. Северина Потоцкого, 4 (п. №1, стояк) до 17:00 9 февраля.

Киевский район:
ул. Валентиновская (Блюхера), 13 (п. №1, стояк) до 20:00 9 февраля.

Московский район:
ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 10 (п. №3) до 17:00 9 февраля.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк) до 17:00 9 февраля.

Новобаварский район:
Григоровское шоссе (Комсомольское), 85 (п. №3) до 17:00 9 февраля.

Слободской район:
пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк) до 20:00 9 февраля.

Шевченковский район:
пр. Победы, 72 (п. №5, стояк), ул. Деревянко, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 9 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков, порыв, ремонт труб
 
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