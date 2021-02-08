08.02.2021 11:01

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 7 февраля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: ул. Ново-Румянцевская (п. Затишье), 44, ул. Беcкрайняя, 26 (ул. Пантелеймоновская), ул. Героев Труда, 45, ул. Амосова, 36, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 119, ул. Грековская, 108, ул. Кооперативная, 22-24, ул. Полевая, 24, ул. Нижнегиевская, 92, ул. Нижнегиевская/пер. Варшавский, ул. Космонавтов, 3, ул. Отакара Яроша, 53.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.