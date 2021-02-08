Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 7 февраля было устранено 12 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: ул. Ново-Румянцевская (п. Затишье), 44, ул. Беcкрайняя, 26 (ул. Пантелеймоновская), ул. Героев Труда, 45, ул. Амосова, 36, ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 119, ул. Грековская, 108, ул. Кооперативная, 22-24, ул. Полевая, 24, ул. Нижнегиевская, 92, ул. Нижнегиевская/пер. Варшавский, ул. Космонавтов, 3, ул. Отакара Яроша, 53.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Активный балканский циклон Tristan принесет гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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