08.02.2021 08:59

Где в Харькове не будет воды 8 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Душкина (Тухачевского), 5 до 20:00 8 февраля.



Московский район:

ул. Героев Труда, 37-д (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (стояк) до 20:00 8 февраля.



Немышлянский район:

ул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк) до 17:00 8 февраля.



Основянский район:

пр. Гагарина, 64 (стояк) до 20:00 8 февраля.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 173-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 8 февраля.



Холодногорский район:

ул. Холодногорская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 8 февраля.



Шевченковский район:

ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 8 февраля.