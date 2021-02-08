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08.02.2021  08:59   

Где в Харькове не будет воды 8 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
ул. Душкина (Тухачевского), 5 до 20:00 8 февраля.

Московский район:
ул. Героев Труда, 37-д (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (стояк) до 20:00 8 февраля.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк) до 17:00 8 февраля.

Основянский район:
пр. Гагарина, 64 (стояк) до 20:00 8 февраля.

Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 173-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 8 февраля.

Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 8 февраля.

Шевченковский район:
ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 8 февраля.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков, отключение, порыв, ремонт труб
 
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