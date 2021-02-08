Где в Харькове не будет воды 8 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
ул. Душкина (Тухачевского), 5 до 20:00 8 февраля.
Московский район:
ул. Героев Труда, 37-д (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 28-б (п. №1, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 50 (стояк) до 20:00 8 февраля.
Немышлянский район:
ул. Ферганская, 31-б (п. №2, стояк) до 17:00 8 февраля.
Основянский район:
пр. Гагарина, 64 (стояк) до 20:00 8 февраля.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк), пр. Петра Григоренко, 55 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 173-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 8 февраля.
Холодногорский район:
ул. Холодногорская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 8 февраля.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк), ул. Старицкого, 9 (п. №6, стояк), ул. Есенина, 10 (п. №6, спаренный стояк) до 20:00 8 февраля.
Хороший день для активных, энергичных поступков! Гороскоп обещает быть удачным для трудовых свершений и приумножения богатств, так что не упустите свой шанс.
Активный балканский циклон Tristan принесет гололед, метель, порывы юго-восточного ветра, 15-20 м/с, снежные заносы. Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности, желтому.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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