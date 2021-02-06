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06.02.2021  20:29   

На Холодной Горе весной продолжат рекострукцию парка Юность

Ремонтные работы в парке «Юность» на ул. Полтавский Шлях планируют начать этой весной.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов во время выездного совещания с руководителями профильных департаментов.
 
По его словам, будет выполнен комплекс работ по осушению болота, которое находится рядом с парком. В самой зоне отдыха сделают дорожки, хорошее освещение, установят новые скамейки и урны, обустроят игровую зону для детей.
 
«Жители микрорайона любят это место. В свое время с Геннадием Адольфовичем Кернесом мы сделали здесь футбольное поле. Весной работы надо продолжить: построить здесь туалет, обновить детские площадки, укрепить или построить заново детскую крепость, которая была создана в парке несколько десятилетий назад. Также нужно провести освещение, в частности, к футбольному полю, сделать покрытие для ходьбы и бега. Работы много», - отметил Игорь Терехов.
 
Также секретарь горсовета провел выездное совещание на ул. Селянской, где планируется отремонтировать большой участок внутриквартальной дороги.
 
Тэги:  реконструкция, терехов, парк «юность»
 
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