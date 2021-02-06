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06.02.2021  09:10   

Где в Харькове не будет воды 6 февраля. Список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

 
ул. Кооперативная, 26 до 20:00 06.02.21 г.
 
А также:
 
Индустриальный район:
ул. Душкина (Тухачевского), 5 (п. №2) до 17:00 06.02.21 г.
 
Киевский район:
ул. Галины Никитиной (ч/с) до 20:00 06.02.21 г.
 
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 69-а (п. №5) до 20:00 07.02.21 г.
 
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 07.02.21 г.
 
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №1) до 20:00 06.02.21 г.
 
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 50 (п. №3, стояк) до 20:00 06.02.21 г.
 
КП "Харьковводоканал" приносит извинения за временные неудобства.
 
Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  харьковводоканал, отключение воды, харьков
 
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