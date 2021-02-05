05.02.2021 11:01

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 февраля было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

Работы были выполнены: пер. Трубный, 14, ул. Животноводов (пос. Кулиничи), 3, ул. Селянская, 21, ул. Шульженко, 15, ул. Большая Панасовская (Котлова), 168, ул. Ивана Поддубного (Совхозная), 1, ул. Старицкого, 15.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.