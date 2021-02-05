Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 февраля было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.
Работы были выполнены: пер. Трубный, 14, ул. Животноводов (пос. Кулиничи), 3, ул. Селянская, 21, ул. Шульженко, 15, ул. Большая Панасовская (Котлова), 168, ул. Ивана Поддубного (Совхозная), 1, ул. Старицкого, 15.
После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку.
В результате вторжения холодного арктического воздуха из районов Баренцева моря, 5 февраля на Харьковщине произойдет снижение температуры воздуха в течение суток до -1...-6°С. Ожидаются порывы северо-западного ветра, 15 - 20 м/с. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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