Главная Новости ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы
05.02.2021  11:01   

Как коммунальщики ликвидируют порывы

За 4 февраля было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах.

За сутки было устранено 7 повреждений на водопроводных магистралях и вводах

Работы были выполнены: пер. Трубный, 14, ул. Животноводов (пос. Кулиничи), 3, ул. Селянская, 21, ул. Шульженко, 15, ул. Большая Панасовская (Котлова), 168, ул. Ивана Поддубного (Совхозная), 1, ул. Старицкого, 15.

После выполнения работ были произведены: гидравлическое испытание на прочность, промывка и санитарная обработка водоводов, с последующим химическим и бактериологическим анализом воды.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, порыв, харьков, ремонт труб
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 февраля. Список адресов 04.02 ЖКХ Как коммунальщики ликвидируют порывы 04.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 4 февраля. Список адресов
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 